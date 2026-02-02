Pugni e minacce al vigilante dopo il furto | due volti noti alla Dozza

Due uomini sono stati fermati dopo aver aggredito un vigilante al termine di un furto di alcolici. I due, di 42 e 48 anni, sono stati arrestati con l’accusa di rapina impropria. Secondo quanto ricostruito, hanno minacciato e colpito il vigilante per cercare di scappare con la refurtiva. La scena si è svolta davanti a un negozio della zona, dove sono intervenuti i carabinieri e sono stati portati via in manette.

Un furto di alcolici si è trasformato in aggressione. Due uomini, italiani di 42 e 48 anni, sono finiti in manette con l'accusa di rapina impropria. Il tentativo di oltrepassare le casse senza pagare è stato sventato dall'addetto alla sicurezza, ma la situazione è degenerata. I due hanno iniziato a minacciare il vigilante e, nel tentativo di guadagnare la fuga, il 42enne lo ha colpito con due pugni al volto, mandando in frantumi gli occhiali della vittima, dando quindi il via a una colluttazione interrotta dall'arrivo dei carabinieri della stazione di Anzola dell’Emilia, allertati tramite il numero unico di emergenza 112.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Dozza rapina

Nella giornata di sabato, gli agenti della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti nel centro commerciale di via Kennedy, a seguito di una segnalazione di furto in corso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Dozza rapina

Argomenti discussi: Morsi, pugni e minacce alla compagna davanti al figlioletto: Mi viene voglia di ammazzarti; Nuova aggressione al Città di Brescia: minacce, schiaffi e pugni agli operatori sanitari; Pugni in testa, lancio di oggetti e minacce di morte alla convivente: 42enne arrestato a Trani; VIOLENZA DOMESTICA, PUGNI E MINACCE ALLA COMPAGNA: ARRESTATO 42ENNE.

Tony Effe sotto accusa paparazzo racconta minacce pugni in faccia e timore per gravi danni al timpanoDomenica 18 gennaio, davanti al ristorante El Porteño Arena di Milano, una lite tra il trapper Tony Effe e un paparazzo ha reso necessario l’intervento di tre ... assodigitale.it

Schiaffi e pugni alla moglie anche davanti ai figli: arrestato 43enneLe ha reso la vita un inferno per oltre due anni anni: botte, minacce e maltrattamenti anche davanti ai figli minorenni. Poi l’ultima brutale aggressione. A seguito della quale la donna, una 39enne, è ... umbria24.it

Minacce, calci e pugni alle vittime Conclusa l'ìdagine della Questura GUARDA IL VIDEO - facebook.com facebook

La presidente del Consiglio Giorgia #Meloni si è recata all’ospedale Molinette di #Torino per una visita privata ai due agenti rimasti feriti durante il corteo pro #Askatasuna, tra cui Alessandro Calista, 29 anni, aggredito con calci, pugni e martellate. In un lung x.com