Prima il furto in un negozio Poi le minacce al vigilante Arrestato un ventunenne

Nella giornata di sabato, gli agenti della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti nel centro commerciale di via Kennedy, a seguito di una segnalazione di furto in corso. L’intervento è stato necessario anche a causa delle minacce rivolte a un vigilante, aggredito con una lametta. Un ventunenne è stato arrestato per aver commesso il furto e aver minacciato e aggredito il personale di sicurezza.

Prima il furto e poi le minacce a un addetto della sicurezza, aggredito con una lametta. Per questo motivo gli agenti della Squadra Volanti della Questura sono intervenuti nel primo pomeriggio di sabato al centro commerciale di via Kennedy, a Reggio Emilia, in seguito alla segnalazione di un furto, in corso proprio in quel momento. La pattuglia del 113 ha preso contatti con l'addetto alla sicurezza, che poco prima era stato minacciato con una lametta e aggredito da un giovane, di origine straniera, che era stato intercettato dopo aver messo a segno il furto di un telefonino in un negozio di telefonia dello stesso centro commerciale.

