Puglia territorio franoso | 120mila persone vivono in zone a rischio elevato i punti più pericolosi

Quasi 120mila persone in Puglia vivono in zone a rischio frane, secondo le ultime stime. La regione si trova sotto piogge intense che continuano a mettere in crisi un territorio già fragile. Le aree più pericolose si trovano soprattutto nelle zone a elevato rischio, con una superficie complessiva di oltre 600 km², pari al 3,1% della regione. La situazione resta preoccupante, e le autorità monitorano con attenzione i punti più vulnerabili, dove potrebbero verificarsi nuove frane o alluvioni.

In Puglia il rischio frane è diffuso e in crescita: circa l’89% dei comuni (oltre 230 su 257) è interessato da pericolosità idrogeologica elevata, con una quota significativa di territorio esposta a frane, soprattutto lungo l'appennino dauno e le coste alte. In provincia di Foggia, secondo l’ultimo Rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico in Italia, oltre settantamila abitanti vivono in aree a pericolosità da frana e in aree di attenzione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Ogni anno, circa 80mila persone abitano in aree soggette a frane e dissesti idrogeologici, secondo le ultime mappe di monitoraggio.

