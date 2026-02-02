Protesta a Quarto | Ciò che era bene comune è diventato funzione secondaria del consumo

Da genovatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una protesta si è svolta domenica sera a Quarto, davanti alla nuova Basko. I cittadini sono scesi in piazza per reclamare spazi pubblici che sentono ormai compromessi dal consumo. Il flash mob, organizzato da alcune realtà locali come Genovacheosa e Ricreativo TesteMobili, ha attirato un buon numero di persone. L’obiettivo è riappropriarsi di aree che, secondo i manifestanti, sono state tolte alla collettività. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, ma ha mostrato come molti si sentano esclusi da un sistema che privilegia

"Ogni volta che vince esclusivamente la logica del profitto, la città perde pezzi della sua funzione sociale". Così Genovacheosa e Ricreativo TesteMobili in occasione del flash mob presso il nuovo supermercato Basko Genovacheosa e Ricreativo TesteMobili hanno supportato il flash mob dal basso per riappropriarsi degli spazi sottratti, che si è svolto domenica 1 febbraio alle 18 presso la nuova Basko di Quarto. Un gruppo di ragazzi e ragazze è entrato nel nuovo supermercato vestito con divise da basket, palla in mano, palleggiando all'interno della struttura commerciale per alcuni minuti, per denunciare la scomparsa e la privatizzazione dei pochissimi spazi sportivi rimasti in città.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Protesta a Quarto: Ciò che era bene comune è diventato funzione secondaria del consumo.

