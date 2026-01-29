Un quarto uomo è stato iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta sulla strage di Capodanno al bar “Le Constellation” di Crans-Montana. Si tratta di un ex capo della sicurezza pubblica del Comune, che ora non potrà presentarsi come parte civile. La polizia sta continuando a raccogliere prove e a verificare i ruoli degli coinvolti.

CRANS MONTANA – Il pubblico ministero vallesano sta indagando su una quarta persona nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Capodanno nel bar “Le Constellation” di Crans-Montana. Si tratta – riporta la Radiotelevisione svizzera in lingua italiana -, del capo del servizio di sicurezza pubblica del Comune, che sarà ascoltato il 6 febbraio dalla procura in qualità di imputato. L’interrogatorio sarebbe legato ai mancati controlli da parte del Comune nel bar Le Constellation, che per legge andrebbero effettuati annualmente. Secondo la Radiotelevisione svizzera inoltre, in un’ordinanza del 27 gennaio il Ministero pubblico vallesano ha respinto la richiesta del Comune di essere riconosciuto come parte nel procedimento penale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Crans Montana: quarto indagato, era il capo della sicurezza pubblica del Comune. Che non potrà costituirsi parte civile

La procura di Crans-Montana ha iscritto nel registro degli indagati una quarta persona per l'incendio divampato nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation.

La Procura di Sion ha iscritto nel registro un quarto indagato nel caso di Crans-Montana.

