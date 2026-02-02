Prizzi cucciolo di cane zoppicante soccorso sulla statale dai carabinieri

I carabinieri di Prizzi hanno salvato un cucciolo di cane che zoppicava sulla statale 118. Durante una normale perlustrazione, hanno notato il piccolo in difficoltà, rischiando di essere investito. Hanno deciso di intervenire subito, mettendo in sicurezza lui e gli automobilisti che passavano di lì.

Stavano facendo un giro di perlustrazione quando si sono imbattuti in un cucciolo di cane che zoppicava lungo la statale 118 rischiando di essere investito e di mettere a repentaglio la sicurezza degli automobilisti. I carabinieri hanno salvato questa mattina un animale che si aggirava per Prizzi zoppicante a causa di una lesione a una delle zampe posteriori. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Terremoto in provincia di Palermo: serie di scosse a Blufi, la più forte di magnitudo 3.7 .🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Prizzi Cucciolo Cane vagava sulla statale: salvato grazie a intervento di Polizia locale e carabinieri Un cane è stato trovato vagare sulla statale di Latiano, mettendo in pericolo la propria sicurezza e quella degli automobilisti. Evade dai domiciliari e poi scappa dal pronto soccorso, la fuga del malvivente interrotta dai carabinieri Un giovane marocchino di 21 anni, sotto misura degli arresti domiciliari, ha tentato di allontanarsi dal pronto soccorso dopo essere stato portato lì per motivi sanitari. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Prizzi Cucciolo Il video del cucciolo di capriolo tenuto in casa come un cane: ora è sparitoUn cucciolo di capriolo tenuto in casa come un cane che viene accarezzato da un uomo. È il contenuto del video diffuso dalla pagina Facebook Fototrappolaggio Nordest. Anche se la scena a primo impatto ... fanpage.it Ruba un cucciolo di cane, i carabinieri lo rintraccianoBOLOGNA, 16 GEN - Ha forzato lo sportello anteriore di un furgone per rubare un cucciolo di cane di razza Breton. È successo ieri sera verso le 21.30 a Roveleto di Cadeo (Piacenza), nei pressi di un ... ansa.it Da Corleone passando per Prizzi due tappe molto interessanti su questa "eroica" Magna via Francigena. Con una buona dose di pazzia la si può provare a compiere anche in gennaio. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.