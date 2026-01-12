Cane vagava sulla statale | salvato grazie a intervento di Polizia locale e carabinieri

Un cane è stato trovato vagare sulla statale di Latiano, mettendo in pericolo la propria sicurezza e quella degli automobilisti. Grazie all’intervento tempestivo della Polizia locale e dei Carabinieri, l’animale è stato messo in sicurezza senza conseguenze rilevanti. L’intervento rapido ha evitato possibili incidenti, dimostrando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la tutela degli animali e della sicurezza pubblica.

Ho scritto qualche parola su Renee Good e sul suo cane. Qualcosa che mi vagava nella mente. Spero che vi arrivi come una carezza. Ho usato Substack, trovate il link in bio. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.