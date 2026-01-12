Cane vagava sulla statale | salvato grazie a intervento di Polizia locale e carabinieri
Un cane è stato trovato vagare sulla statale di Latiano, mettendo in pericolo la propria sicurezza e quella degli automobilisti. Grazie all’intervento tempestivo della Polizia locale e dei Carabinieri, l’animale è stato messo in sicurezza senza conseguenze rilevanti. L’intervento rapido ha evitato possibili incidenti, dimostrando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la tutela degli animali e della sicurezza pubblica.
LATIANO - Vagava sulla statale mettendo a rischio la sua incolumità e quella degli automobilisti ma per fortuna qualcuno ha immediatamente contattato le forze dell'ordine e la situazione si è risolta senza grosse conseguenze. Solo qualche disagio per gli utenti della strada. Protagonista di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
