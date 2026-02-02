Prima la frana poi il malore | i soccorsi arrivano a piedi

Questa mattina i soccorritori sono saliti a piedi fino alla frazione di Valsalva, nel Castel del Rio, per raggiungere le persone rimaste isolate dopo la frana di ieri. Prima la terra si è staccata, bloccando la strada Panoramica, poi un malore ha colpito uno dei residenti, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso. La zona resta isolata, e le squadre stanno valutando come intervenire per mettere in sicurezza il territorio.

Strada è impraticabile anche per i fuoristrada. Il 118 arriva il Soccorso Alpino L’Appennino torna a fare i conti con la fragilità del territorio. Nella giornata di ieri, 1 febbraio 2026, uno smottamento ha bloccato la strada Panoramica in località Valsalva, frazione di Castel del Rio, rendendo la zona inaccessibile. L’allarme è scattato quando una donna residente nell'area ha accusato un improvviso malore. Data l’impossibilità per l’ambulanza di raggiungere l'abitazione, la Centrale Operativa del 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna (SAER). Sul posto sono giunti i tecnici della Stazione Rocca di Badolo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il sindaco Di Martino ricorda che il crollo di questi giorni non è un caso isolato, ma il risultato di anni di problemi irrisolti.

