Prima di uccidere la piccola Andromeda Kaufmann l' avrebbe proposta a un' agenzia di casting per un provino

La madre di 11 mesi uccisa avrebbe tentato di farla partecipare a un provino. Il giorno prima della tragedia, avrebbe chiamato un’agenzia di casting per proporre la figlia come modella per un servizio fotografico. La testimonianza di questa telefonata apre nuovi spunti sulle ultime ore prima dell’omicidio.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” A Roma il 47enne americano si presentava come regista usando false identità, tra cui l'alias "Rexal Ford". Era stato identificato più volte dalla polizia per comportamenti aggressivi, senza mai essere fermato Il giorno prima di uccidere la figlia Andromeda, di 11 mesi, avrebbe contattato un'agenzia di casting per proporla per un servizio fotografico. L'agenzia pubblicitaria risponderà solo alcuni giorni più tardi, quando la piccola è ormai deceduta. È l'ultimo agghiacciante elemento emerso nel duplice omicidio per il quale è imputato Francis Kaufman, da oggi a processo davanti alla Corte d'Assise.🔗 Leggi su Today.it

Questa mattina a Roma si è aperto il processo contro Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la figlia Andromeda.

Francis Kaufmann, le mail prima di uccidere la figlia Andromeda: «È stata notata da diversi talent scout. Diverse agenzie vogliono farle un contratto...»I fatti risalgono ai primi giorni di giugno del 2024, ma è solo oggi, con l'apertura del processo a Roma, che i tabulati telefonici restituiscono l'esatta e agghiacciante ... leggo.it

Deve soffrire anche lei, la affogo, le frasi di Mark Samson prima di uccidere Ilaria SulaDurante l'udienza trasmessi i filmati della videocamera nell'auto di Mark Samson, che spiava la ragazza attraverso i social ... fanpage.it

Inizia oggi il processo contro Francis Kaufmann, il cittadino americano che avrebbe ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlioletta di un anno Andromeda a Villa Pamphili, a Roma. I cadaveri di entrambe sono stati trovati senza vita lo scorso 7 giugno, - facebook.com facebook

Francis Kaufmann, le bugie alla madre e l'ultimo messaggio: «Prenditi cura di Stella e Andromeda. Tua figlia è la più carina di tutte, amala» x.com