Questa mattina a Roma si è aperto il processo contro Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la figlia Andromeda. I tabulati telefonici mostrano che, prima del delitto, Kaufmann aveva inviato email in cui parlava di talent scout e di contratti per la giovane. Le conversazioni rivelano un quadro inquietante di una famiglia che sembrava essere sotto gli occhi di tutti, ma che si nascondeva dietro un crimine terribile.

I fatti risalgono ai primi giorni di giugno del 2024, ma è solo oggi, con l'apertura del processo a Roma, che i tabulati telefonici restituiscono l'esatta e agghiacciante sequenza del duplice omicidio di Villa Doria Pamphili. Charlies Francis Kaufmann è accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova il 4 giugno e, nelle quarantotto ore successive - prima di uccidere anche la figlia Andromeda di soli 14 mesi - di aver tentato di vendere l'immagine della piccola ad agenzie di baby modeling per finanziare la propria fuga. La bambina come risorsa per la fuga Secondo la ricostruzione della Procura, tra il 4 e il 5 giugno 2024, mentre il corpo di Anastasia giaceva senza vita, Kaufman era impegnato in un'attività. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Francis Kaufmann, le mail prima di uccidere la figlia Andromeda: «È stata notata da diversi talent scout. Diverse agenzie vogliono farle un contratto...»

Approfondimenti su Francis Kaufmann

Questa mattina a Roma si apre il processo contro Francis Kaufmann, accusato dell’omicidio della figlia Andromeda.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Francis Kaufmann

Argomenti discussi: Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann mentiva alla madre: Stella ha sua figlia e sta con un altro. Mandatemi i soldi, per tornare a casa; Kaufmann, al via il processo per l'omicidio di Anastasia e della figlia Andromeda a Villa Pamphili; Omicidio Villa Pamphilj, al via oggi il processo a Francis Kaufmann; Duplice omicidio a Villa Pamphili: Kaufmann davanti ai giudici.

Francis Kaufmann, le mail prima di uccide la figlia Andromeda: «È stata notata da diversi talent scout. Diverse agenzie vogliono farle un contratto...»I fatti risalgono ai primi giorni di giugno del 2024, ma è solo oggi, con l'apertura del processo a Roma, che i tabulati telefonici restituiscono l'esatta e agghiacciante ... leggo.it

Kaufmann progettava un film su un amore lesbo: cosa svelano le mail sul killer di Villa PamphiliNon solo Stelle delle notte. Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, fino a poche settimane fa era al lavoro su un film su un amore lesbo parecchio tormentato. La ... ilgiornale.it

Francis Kaufmann, le bugie alla madre e l'ultimo messaggio: «Prenditi cura di Stella e Andromeda. Tua figlia è la più carina di tutte, amala» x.com

Morte a Villa Pamphili: Giudizio immediato per Francis Kaufmann. Lo ha disposto, secondo fonti di “Chi l’ha visto”, il gip di Roma, che ha accolto la richiesta della procura. L’uomo, attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia, dovrà comparire il 2 febbraio da - facebook.com facebook