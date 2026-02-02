Premi Grammy 2026 | le vittorie che hanno segnato la musica globale in un anno di innovazione e talenti riconosciuti

La notte dei Grammy 2026 si è conclusa con molte sorprese e successi. Alla Crypto Arena di Los Angeles, artisti di tutto il mondo si sono sfidati sul palco, portando a casa premi importanti. La cerimonia ha confermato come il settore musicale sia in continua evoluzione, premiando anche nuovi talenti che stanno rivoluzionando il panorama. I riconoscimenti più attesi sono andati a chi ha saputo innovare e conquistare il pubblico con progetti originali.

Il 2 febbraio 2026, nella frenetica atmosfera della Crypto Arena di Los Angeles, si è svolta la 68esima edizione dei Grammy Awards, un evento che ha ridefinito i confini della musica globale. Il premio più ambito, Album of the Year, è stato assegnato a Bad Bunny per *Debí tirar más fotos*, un disco interamente in lingua spagnola che ha segnato un momento storico: il primo album in lingua non inglese a vincere il riconoscimento più prestigioso della musica internazionale. La vittoria non è solo un successo artistico, ma un segnale di cambiamento radicale nel panorama musicale, che finalmente riconosce il valore della produzione in lingue diverse dall'inglese.

