Preghiera della sera 1 Febbraio 2026 | Ricompensami con i Tuoi favori

E’ sera e molte persone si raccolgono in silenzio per recitare la preghiera della sera. Tra loro, alcuni affidano il riposo alla Santissima Trinità, chiedendo di essere ricompensati con i favori divini. È un momento di riflessione e speranza, che si ripete ogni sera in tutta Italia.

Affida il tuo riposo alla Santissima Trinità con la preghiera della sera: 'Ricompensami con i tuoi favori'. Chiedi la grazia di risvegliarti sentendo la presenza costante di Dio accanto a te. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Nel momento che precede il sonno lasciamo andare le fatiche della giornata per consegnarci al silenzio.

PREGHIERA DELLA SERA Signore, vogliamo affidarti la crescita misteriosa del tuo regno. Tu sei colui che concede di crescere e maturare. Benedicici affinché, in questa crescita continua, noi ci lasciamo amare da te. Crea in noi uno spirito fiducioso e coraggi

