Povertà energetica quasi un europeo su dieci non riesce a riscaldare la propria casa

Quasi un europeo su dieci non riesce a riscaldare la propria casa nel 2024. La situazione è critica in molti Paesi, dove le bollette salgono e le famiglie fanno fatica a coprire le spese per il riscaldamento. In alcune zone, le persone sono costrette a ridurre le ore di riscaldamento o a rinunciare al comfort, cercando alternative più economiche. La crisi energetica colpisce duramente e mette alla prova le capacità di molte famiglie di mantenere condizioni di vita dignitose.

Quasi un cittadino dell’Ue su dieci non è riuscito a riscaldare adeguatamente la propria casa nel 2024. La percentuale di persone in condizione di povertà energetica, secondo l’Eurostat, è del 9,2%. Rispetto al 2023 si registra però un miglioramento di 1,4 punti percentuali. Il tasso più alto di persone incapaci di riscaldare la propria casa si registra in Bulgaria e Grecia, al 19%. Male anche Lituania (18%) e Spagna (17,5%). Il dato migliore proviene da Finlandia (2,7%), Polonia e Slovenia (3,3%). Povertà energetica, il problema riguarda anche l’Italia. Per quanto riguarda l’Italia, la percentuale è leggermente al di sotto della media Ue, all’8,6%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Secondo Save the Children, quasi l’8% delle famiglie italiane con bambini non riesce a riscaldare adeguatamente la propria abitazione a causa di difficoltà economiche.

