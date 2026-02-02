Polizia di Stato di Potenza | il punto sulle misure di prevenzione adottate nel mese di gennaio 2026

La Polizia di Stato di Potenza ha messo in campo diverse misure di prevenzione nel mese di gennaio 2026. Durante quel periodo, gli agenti hanno intensificato i controlli e le operazioni per ridurre i reati e proteggere i cittadini. Sono stati eseguiti numerosi interventi sul territorio, con l’obiettivo di mantenere l’ordine e aumentare la sicurezza nelle zone più a rischio.

Nel corso del mese di gennaio 2026, la Polizia di Stato di Potenza ha attuato un’ampia serie di misure preventive mirate a contenere fenomeni criminali e a garantire sicurezza nei territori della provincia. Il Questore, Raffaele Gargiulo, ha emesso cinque provvedimenti di divieto di ritorno, due proposte di sorveglianza speciale e un’ammenda formale nei confronti di soggetti ritenuti a rischio per la sicurezza pubblica. Gli interventi si sono concentrati su casi specifici di truffa, furto aggravato e reati di genere, con particolare attenzione alle dinamiche che coinvolgono persone straniere e vulnerabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polizia di Stato di Potenza: il punto sulle misure di prevenzione adottate nel mese di gennaio 2026 Approfondimenti su Polizia Stato Potenza Emesse 33 misure di prevenzione personale nel mese di novembre: i provvedimenti della questura Frosinone, raffica di provvedimenti della Questura: 51 misure di prevenzione in un solo mese Nel mese di dicembre, la Questura di Frosinone ha adottato 51 provvedimenti di prevenzione, conformemente alle direttive del Questore Dott. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Polizia Stato Potenza Argomenti discussi: I vice ispettori del 19° corso hanno giurato fedeltà alla Repubblica; Assegnazione del 231° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato; ARRIVO DI NUOVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO; La Polizia di Stato intensifica i controlli nella città di Villafalletto (CN). Concorso Polizia di Stato per 1000 Allievi Vice Ispettori 2026: Bando per diplomatiÈ stato indetto il Concorso della Polizia di Stato 2026 per Allievi Vice Ispettori diplomati (aperto a civili), finalizzato alla copertura di 1000 posti. Ecco il bando da scaricare e tutte le informaz ... ticonsiglio.com YouPol: cos’è e come funziona l’app della Polizia di StatoYouPol è l’app ufficiale della Polizia di Stato che consente di segnalare situazioni di pericolo in modo rapido e discreto. Attraverso pochi semplici passaggi è possibile inviare messaggi, foto, video ... ilgiornale.it "Piena solidarietà al poliziotto ferito, alla sua famiglia e a tutta la POLIZIA DI STATO". - facebook.com facebook Un blindato della polizia è stato dato alle fiamme durante gli scontri a Torino per lo sgombero di Askatasuna. Momenti di guerriglia urbana quando il corteo è arrivato davanti all'ex sede sgomberata del centro sociale e l'iniziativa è andata a gruppi di antagonis x.com

