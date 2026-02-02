Pneumatici usati in Italia verso raccolta del 100%

In Italia si avvicina il traguardo del 100% di raccolta degli pneumatici fuori uso. Entro il 2027, il governo ha intenzione di rendere obbligatoria questa percentuale, puntando a migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto ambientale. Al momento, le autorità lavorano per mettere a punto le regole e le infrastrutture necessarie.

In Italia siamo a un passo dal raggiungere il 100% di raccolta degli pneumatici fuori uso, un obiettivo che potrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2027. L’obiettivo, previsto nell’aggiornamento del decreto 182 del 2019, è stato annunciato dal ministero dell’Ambiente con una consultazione pubblica aperta a metà gennaio e che si chiuderà il 12 febbraio. Il nuovo assetto normativo mira a rafforzare il sistema di responsabilità estesa del produttore (Epr), già in funzione dal 2011 e aggiornato nel 2019, per rendere più efficace e capillare la gestione della filiera dei pneumatici usati. Attualmente, il tasso di raccolta è al 95% del peso degli pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente, ma il nuovo obiettivo punta a superare questo limite, portando il sistema a un livello di copertura quasi totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

