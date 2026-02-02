Domenica 15 febbraio al Pala Todisco di San Giuliano Terme si svolge la prima edizione di Pisa Play Comics. L’evento apre alle 10:30 e prosegue fino alle 20, portando in città appassionati di fumetti, videogiochi, animazione e culture pop. Un appuntamento da non perdere per chi ama stare in mezzo a cosplayer, tavole illustrate e giochi di ogni genere.

Domenica 15 febbraio al Pala Todisco di San Giuliano Terme dalle ore 10:30 alle ore 20 si tiene la prima edizione di , un evento che celebra il mondo dei fumetti, dell'animazione, dei giochi e della cultura pop in generale. Questo festival attira appassionati da tutta Italia e dal mondo, offrendo un'ampia gamma di attività, esibizioni e incontri con artisti e autori di fama internazionale. Il festival nasce come una piccola manifestazione locale, ma con l’aspirazione di diventare un vero e proprio evento annuale di richiamo nazionale. Il festival offre l'opportunità di incontrare alcuni dei più grandi nomi del panorama fumettistico e dell'animazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it

