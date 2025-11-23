Conte | Mi hanno insegnato che quando c’è qualcosa che non va non bisogna girarsi dall’altra parte

Ilnapolista.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della sfida contro l’Atalanta, vinta per 3-1, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Conte a Sky. Comincia rispondendo a Quagliarella che dice che il primo gol lo avrà reso molto soddisfatto. «Quagliarella conosce alcune situazioni di gioco, le riconosce ancora nonostante sia opinionista e non più calciatore. Il vero problema è che l’ultima tegola che ci è caduta addosso, quella di Anguissa, mi ha portato a fare riflessioni ma proprio a livello oggettivo perché a centrocampo siamo rimasti veramente in pochi. Elmas è più un jolly, non è proprio un centrocampista anche se con noi sta facendo tutto e anche molto bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte mi hanno insegnato che quando c8217232 qualcosa che non va non bisogna girarsi dall8217altra parte

© Ilnapolista.it - Conte: «Mi hanno insegnato che quando c’è qualcosa che non va, non bisogna girarsi dall’altra parte»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Conte: “Hanno fatto una manovrina di tasse e tagli aprendo una voragine per le spese militari” - “Hanno fatto una manovrina di tasse e tagli aprendo una voragine senza fondo in spese militari e hanno il record di pressione fiscale degli ultimi dieci anni. Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Hanno Insegnato C8217232