Al termine della sfida contro l’Atalanta, vinta per 3-1, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Conte a Sky. Comincia rispondendo a Quagliarella che dice che il primo gol lo avrà reso molto soddisfatto. «Quagliarella conosce alcune situazioni di gioco, le riconosce ancora nonostante sia opinionista e non più calciatore. Il vero problema è che l’ultima tegola che ci è caduta addosso, quella di Anguissa, mi ha portato a fare riflessioni ma proprio a livello oggettivo perché a centrocampo siamo rimasti veramente in pochi. Elmas è più un jolly, non è proprio un centrocampista anche se con noi sta facendo tutto e anche molto bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte: «Mi hanno insegnato che quando c'è qualcosa che non va, non bisogna girarsi dall'altra parte»