Piloda Building e i Piani Urbani integrati di Napoli | Costruire significa ascoltare la comunità
Piloda Building torna a parlare di come si costruisce davvero nel cuore di Napoli. L’azienda sottolinea che ascoltare le persone e le comunità locali è fondamentale per creare progetti che funzionino. I Piani Urbani Integrati, spiegano, devono riflettere le esigenze di chi vive nei quartieri, non solo seguire logiche di mercato o estetica. In città come Napoli, questa attenzione ai cittadini diventa un elemento chiave per costruire un futuro più sostenibile e condiviso.
Piloda Building, costruire significa ascoltare le comunità. Luoghi che generano il futuro attraverso i Piani Urbani Integrati. Bologna, Genova, Messina, Roma e Napoli: cinque città, un’unica visione. Piloda Building – divisione di Piloda Group e player nazionale nella realizzazione di infrastrutture e costruzioni sostenibili – si conferma tra i principali protagonisti dei Piani Urbani Integrati (PUI), gli interventi del PNRR destinati alla rigenerazione delle periferie metropolitane tanto nell’ambito degli edifici civili e industriali, tanto nel restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, richiedendo competenze specifiche per beni culturali e vincolati, con requisiti di esperienza diversi e più stringenti per il restauro rispetto all'edilizia generale. 🔗 Leggi su 2anews.it
Ascoltare è già costruire
Democrazia significa ascoltare chi non la pensa come noi, ci dice Josiah Ober
Piloda Building: «costruire significa ascoltare le comunità». Presentati piani di rigenerazione urbana da Genova a Messina
Piloda Building e i Piani Urbani integrati di Napoli
