Piloda Building torna a parlare di come si costruisce davvero nel cuore di Napoli. L’azienda sottolinea che ascoltare le persone e le comunità locali è fondamentale per creare progetti che funzionino. I Piani Urbani Integrati, spiegano, devono riflettere le esigenze di chi vive nei quartieri, non solo seguire logiche di mercato o estetica. In città come Napoli, questa attenzione ai cittadini diventa un elemento chiave per costruire un futuro più sostenibile e condiviso.

Piloda Building, costruire significa ascoltare le comunità. Luoghi che generano il futuro attraverso i Piani Urbani Integrati. Bologna, Genova, Messina, Roma e Napoli: cinque città, un’unica visione. Piloda Building – divisione di Piloda Group e player nazionale nella realizzazione di infrastrutture e costruzioni sostenibili – si conferma tra i principali protagonisti dei Piani Urbani Integrati (PUI), gli interventi del PNRR destinati alla rigenerazione delle periferie metropolitane tanto nell’ambito degli edifici civili e industriali, tanto nel restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, richiedendo competenze specifiche per beni culturali e vincolati, con requisiti di esperienza diversi e più stringenti per il restauro rispetto all'edilizia generale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Piloda Building e i Piani Urbani integrati di Napoli: “Costruire significa ascoltare la comunità”

Approfondimenti su Piloda Building

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Piloda Building

Argomenti discussi: Piloda Building, costruire significa ascoltare le comunità.

Piloda Building: «costruire significa ascoltare le comunità». Presentati piani di rigenerazione urbana da Genova a MessinaLa rigenerazione delle periferie metropolitane italiane sta vivendo una stagione di profondo rinnovamento grazie ai Piani Urbani Integrati finanziati ... msn.com

Piloda Building e i Piani Urbani integrati di NapoliBologna, Genova, Messina, Roma e Napoli: cinque città, un’unica visione. Piloda Building – divisione di Piloda Group e player nazionale nella realizzazione di ... napolivillage.com

An industrial project combining expertise, strategic vision, and international cooperation is taking shape in the maritime defence sector. Piloda Defence and VN Maritime Technologies are set to build 40 new units for the Italian Coast Guard, launching a progra facebook