Democrazia significa ascoltare chi non la pensa come noi ci dice Josiah Ober
Anticamera del Nobel”, dicono del premio italo-svizzero Balzan, anche se, a differenza della medaglia scandinava, ha la forza di celebrare discipline meno nette. Parliamo di un premio che ha nel suo albo d’oro umanistico figure come Giovanni Macchia, Jan Assmann e Marc Fumaroli, un albo che ha la preziosità chic di un catalogo Adelphi. Quest’anno uno dei quattro premiati è lo statunitense Josiah Ober, che ha dedicato la sua vita allo studio della democrazia ateniese per arrivare a un risultato che non piace a molti, cioè che l’unica vera democrazia possibile funzionale è quella liberale. Il professore di Stanford ha ricevuto il premio nell’emiciclo svizzero dalle mani della presidente della fondazione Balzan, Maria Cristina Messa, e da Marta Cartabia, che presiede il comitato generale premi, allegra delegazione del compianto governo Draghi in esilio a Berna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
