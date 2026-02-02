Pier Silvio Berlusconi in visita a ProSiebenSat1 | incontro con il management a Monaco

Pier Silvio Berlusconi ha fatto visita alla sede di ProSiebenSat.1 a Unterföhring, vicino a Monaco di Baviera. È la prima volta da quando MFE-MediaForEurope è diventata azionista di controllo del gruppo tedesco. Durante l’incontro con il management, il figlio di Silvio Berlusconi ha parlato delle strategie future e delle sfide nel mercato televisivo europeo. La visita si è conclusa con un colloquio diretto tra le parti, senza grandi annunci ufficiali.

Pier Silvio Berlusconi ha visitato la sede di ProSiebenSat.1 a Unterföhring, alle porte di Monaco di Baviera, per la prima volta da quando MFE-MediaForEurope è diventata azionista di controllo del broadcaster tedesco. La visita, avvenuta senza un’agenda ufficiale, si è inserita nel percorso di rafforzamento della strategia paneuropea del gruppo guidato dall’amministratore delegato di MFE. L’incontro ha avuto luogo in un contesto informale e ha coinvolto il top management e le principali funzioni aziendali di ProSiebenSat.1. La prima visita dopo l’ingresso di MFE nel capitale: La presenza di Pier Silvio Berlusconi a Monaco rappresenta un passaggio significativo nella fase successiva all’acquisizione del controllo di ProSiebenSat. 🔗 Leggi su Tpi.it

