Perseguita l’ex | Ti faccio passare un guaioVengo a prenderti con alcuni amici delle palazzine

Questa mattina, Maurizio P. si è presentato davanti al giudice Roberto Nuzzo al tribunale di Benevento. È il primo step di un procedimento che vede coinvolto l’uomo, accusato di aver perseguitato l’ex e di aver minacciato di farle passare un guaio. Secondo le accuse, l’imputato avrebbe anche detto di vederla con alcuni amici delle palazzine, una frase che ha alimentato le preoccupazioni della donna. La vicenda è ancora in fase preliminare, ma il caso resta sotto i riflettori.

Tempo di lettura: 2 minuti È approdato dinanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare Roberto Nuzzo, presso il Tribunale di Benevento, il procedimento penale che vede imputato Maurizio P., 38 anni, di Fragento l'Abate, per una serie di gravi contestazioni legate a presunti atti persecutori e violazioni di domicilio ai danni dell' ex compagna. Secondo la ricostruzione della Procura della Repubblica di Benevento, rappresentata dal pubblico ministero Olimpia Anzalone, l'uomo non avrebbe accettato la fine della relazione e, nel luglio 2025, avrebbe messo in atto una condotta reiterata di molestie, minacce e intrusioni nell'abitazione della persona offesa, tale da generare in lei un grave stato di paura e da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.

