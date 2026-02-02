Perché non riusciamo più a concentrarci e come rimediare

Oggi si parla di come le notifiche, il multitasking e gli smartphone abbiano rivoluzionato il nostro modo di concentrarci. Sempre più spesso fatichiamo a mantenere l’attenzione sulle cose importanti, distratti da alert e messaggi che arrivano continuamente. Una situazione che riguarda tutti, giovani e adulti, e che richiede strategie concrete per tornare a focalizzarsi meglio.

AGI - Notifiche, multitasking e smartphone sempre a portata di mano stanno cambiando il modo in cui funziona la nostra attenzione. La scienza spiega perché facciamo sempre più fatica a concentrarci  e cosa possiamo fare per rimediare. Ogni giorno il nostro cervello è sottoposto a una quantità di stimoli senza precedenti. Secondo le stime, mentre milioni di informazioni vengono filtrate ogni secondo senza raggiungere la coscienza. In un contesto dominato da notifiche, smartphone e continue interruzioni, la difficoltà di concentrarsi è diventata un problema diffuso. Non si tratta però solo di una sensazione. 🔗 Leggi su Agi.it

