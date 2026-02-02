Perché Jeffrey Epstein era interessato all'ascesa politica di Matteo Salvini e cosa c'è nei file
Jeffrey Epstein aveva fatto almeno venti conversazioni riguardo a Matteo Salvini, secondo i file che sono stati pubblicati. L’indagine si concentra su cosa collegasse Epstein all’ascesa politica del leader leghista. Le conversazioni trovate nei file mostrano un interesse diretto e continuato, ma ancora non è chiaro cosa ci fosse dietro questa attenzione. La vicenda apre nuovi interrogativi sui rapporti tra Epstein e alcune figure italiane.
Oltre una ventina di conversazioni, nei cosiddetti Epstein Files, riguardano il leader leghista Matteo Salvini. Non si parla di scandali sessuali, ma di un interessamento del finanziere statunitense - soprattutto tramite il trumpiano Steve Bannon - verso la crescita dell'estrema destra europea. "Speriamo che tu sia seduto sulle ginocchia di Salvini", scriveva Epstein. "Vice versa", rispondeva Bannon.🔗 Leggi su Fanpage.it
