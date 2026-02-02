Perché Jeffrey Epstein era interessato all'ascesa politica di Matteo Salvini e cosa c'è nei file

Jeffrey Epstein aveva fatto almeno venti conversazioni riguardo a Matteo Salvini, secondo i file che sono stati pubblicati. L’indagine si concentra su cosa collegasse Epstein all’ascesa politica del leader leghista. Le conversazioni trovate nei file mostrano un interesse diretto e continuato, ma ancora non è chiaro cosa ci fosse dietro questa attenzione. La vicenda apre nuovi interrogativi sui rapporti tra Epstein e alcune figure italiane.

