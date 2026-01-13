L’impero di Meta ora è nelle mani dell'ex consigliera di Trump | cosa c'è dietro l'ascesa di McCormick

Dina Powell McCormick è stata nominata President e Vice Chairman di Meta, segnando un nuovo capitolo per l’azienda. Con un background consolidato nel settore politico e finanziario, il suo ruolo mira a rafforzare l’infrastruttura globale di Meta e consolidare i rapporti internazionali. Questa nomina rappresenta un passo strategico nell’evoluzione dell’impero digitale, in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche geopolitiche che coinvolgono le grandi aziende tecnologiche.

