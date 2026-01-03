Ci sono state delle segnalazioni ma Simone ancora non si trova

Si conclude senza esiti la giornata di ricerche di Simone Dal Bon, scomparso da Schio dal 27 dicembre e denunciato il 29 dicembre scorso. Nonostante le numerose segnalazioni e gli sforzi delle forze dell’ordine, il suo ritrovamento ancora non è stato possibile. Le ricerche continuano lungo il confine tra Trentino e Veneto, nella speranza di rintracciare il giovane e fare chiarezza sulla sua scomparsa.

Finisce con un mesto nulla di fatto la giornata di ricerche di Simone Dal Bon, il classe 1983 di Schio, di cui è stata denunciata la scomparsa lo scorso 29 dicembre (anche se dal 27 non si hanno più sue notizie) e per il quale si sta battendo palmo a palmo il confine tra il Trentino e il Veneto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Ci sono state delle segnalazioni, ma Simone ancora non si trova Leggi anche: Ventola si schiera con Lookman: «Ha subito un’ingiustizia, ci sono state delle promesse non mantenute» Leggi anche: “Ci sono state situazioni imbarazzanti, non sono contento”: la Juve batte il Pafos, ma Spalletti lancia l’allarme Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Illuminazione pubblica, pronti 65mila euro per i nuovi punti luce; Ricerche dell'escursionista scomparso tra il Trentino e il Veneto: nessun esito, si riprende domani; Riunione del Pd ad alta tensione: volano querele tra De Simone e Bruno; Sos abbandono rifiuti. A novembre 135 ’blitz’. Illuminazione pubblica, pronti 65mila euro per i nuovi punti luce - "Sono state fondamentali le segnalazioni che abbiamo raccolto dai cittadini anche durante il banchetto del martedì al me ... msn.com

“Legnano più pulita? Basta poco” | Consigliere Simone Bosetti

Un 53enne di #Sassari è stato arrestato per detenzione di materiale #pedopornografico. Nell’operazione della #polizia di Stato, coordinata dalla Procura di #Cagliari, sono state denunciate altre quattro persone tra le province di Cagliari e Sassari. Sequestr x.com

Corriere della Sera. . Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro diversi siti in Venezuela, comprese basi militari nel Paese. Nel video, le immagini delle forti esplosioni che sono state udite alle 2 di notte, ora locale (le 7 del mattino in Italia), nella capital - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.