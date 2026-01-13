Pensioni 2026 scattano gli aumenti a febbraio | come cambia l' assegno

A partire da febbraio 2026, le pensioni subiranno un aumento grazie alla perequazione, stabilita all'1,4% in base all'inflazione prevista. Questa misura mira a mantenere il potere d'acquisto dei pensionati, adeguando gli importi alle variazioni dei prezzi. Di seguito, si approfondiscono le modalità e le implicazioni di questo aggiornamento, per comprendere come cambierà l'importo delle pensioni nel prossimo anno.

Scattano gli aumenti sulla pensione di febbraio. La rivalutazione degli assegni, nota come perequazione, è stata fissata all'1,4% s ulla base dell'inflazione stimata. Premiati soprattutto gli assegni più bassi. In ogni caso, l'aumento segue tre scaglioni principali basati sull'importo lordo mensile: -rivalutazione al 100% (aumento del 1,4%) per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo, ovvero fino a 2.413,60 euro lordi; -rivalutazione al 90% (aumento del 1,26%) per gli assegni compresi tra 4 e 5 volte il minimo (fino a 3.017,00 euro lordi); -rivalutazione al 75% (aumento del 1,05%) per i trattamenti che superano di 5 volte il minimo Inps. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

