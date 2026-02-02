Durante il Giorno della Memoria, l’Us Affrico ha organizzato un evento per ricordare e riflettere. Si è parlato di partite e calciatori nei campi di concentramento, portando alla luce storie poco conosciute. Un momento di cultura che ha coinvolto chi era presente e che ha aperto gli occhi su un lato sconosciuto del calcio.

In occasione del Giorno della Memoria, l’ Us Affrico ha promosso un momento di riflessione e cultura con l’incontro “Quelli che il calcio. Storie di partite e calciatori nei campi di concentramento ”. Coinvolti tanti ragazzie del settore giovanile della società del Campo di Marte e di altri club della zona, insieme a allenatori, istruttori, dirigenti e familiari. Una chiacchierata storico-sportiva di grande significato per ricordare come il calcio, anche nei contesti più drammatici della storia, sia stato strumento di dignità, resistenza e umanità. Valori di vita che i relatori hanno cercato di trasmettere ai numerosi giovani presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Partite e calciatori nei lager. Educazione civica oltre il pallone

Da più di dieci anni l'AIEF, l'Associazione Italiana Educatori Finanziari, lavora con le scuole italiane per portare nelle classi attività di educazione finanziaria e civica.

