Partite e calciatori nei lager Educazione civica oltre il pallone
Durante il Giorno della Memoria, l’Us Affrico ha organizzato un evento per ricordare e riflettere. Si è parlato di partite e calciatori nei campi di concentramento, portando alla luce storie poco conosciute. Un momento di cultura che ha coinvolto chi era presente e che ha aperto gli occhi su un lato sconosciuto del calcio.
In occasione del Giorno della Memoria, l’ Us Affrico ha promosso un momento di riflessione e cultura con l’incontro “Quelli che il calcio. Storie di partite e calciatori nei campi di concentramento ”. Coinvolti tanti ragazzie del settore giovanile della società del Campo di Marte e di altri club della zona, insieme a allenatori, istruttori, dirigenti e familiari. Una chiacchierata storico-sportiva di grande significato per ricordare come il calcio, anche nei contesti più drammatici della storia, sia stato strumento di dignità, resistenza e umanità. Valori di vita che i relatori hanno cercato di trasmettere ai numerosi giovani presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
