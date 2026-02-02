Partita serrata tra OraSì e Piombino | decisione al fotofinish con prestazioni intense e assenze che pesano

Questa sera si è giocata una partita molto combattuta tra OraSì Ravenna e Piombino. La gara si è decisa solo negli ultimi minuti, con Piombino che ha avuto la meglio su Ravenna per 82-76. Entrambe le squadre hanno dato il massimo, ma le assenze di alcuni giocatori pesano e hanno fatto la differenza. La partita è stata intensa, con tanti colpi di scena e un pubblico in fermento. Alla fine, è Piombino a festeggiare, mentre Ravenna lascia il campo con rammarico.

L’OraSì Ravenna ha ceduto al fotofinish al Solbat Golfo Piombino, chiudendo la partita con un punteggio di 82-76 in favore della squadra di casa. La gara, disputata domenica 1 febbraio 2026 al palazzetto di Piombino, si è rivelata un test d’intensità e carattere, con un equilibrio serrato che si è mantenuto fino all’ultimo minuto. Le due formazioni si sono affrontate a ritmi altissimi, con continui scambi di vantaggio e pochi momenti di tranquillità. Il match è stato segnato da un’alta percentuale di falli, che hanno pesato soprattutto sull’OraSì, costretta a gestire rotazioni ridotte a causa di assenze e accumulo di falli tecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Partita serrata tra OraSì e Piombino: decisione al fotofinish con prestazioni intense e assenze che pesano. Approfondimenti su OraSì Ravenna Sfida equilibrata e ad alta intensità: assenze e falli condizionano l'OraSì, vince Piombino L'OraSì Ravenna perde in casa di Piombino con il punteggio di 82-76. Milan in vista del Derby: ritorni, assenze e numeri che pesano Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nazionale italiana di Para Ice Hockey battuta 4-3 dalla Repubblica Ceca a Torino dopo una sfida serrata. Mercoledì alle 10.00 Italia-Slovacchia (diretta FISG.tv) Partita serrata di fronte al pubblico del Para Tazzoli, con gli azzurri capaci di non mollare e tener - facebook.com facebook #Mateta non convocato per la partita contro il Nottingham Forest, sta spingendo per arrivare subito al #Milan. Ore di trattative serrate tra club per chiudere in queste ore. Si proverà a fare anche un difensore centrale. via @AntoVitiello x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.