Stefano De Martino senza filtri sulle ex e il passato | il nuovo show conquista tra ironia e segreti

Stefano De Martino, noto per la sua versatilità, si presenta nel suo nuovo show con spontaneità e sincerità. Tra aneddoti, ironia e qualche segreto, il ballerino e conduttore si apre al pubblico senza filtri, offrendo un ritratto autentico di sé. Uno spazio in cui il passato e le esperienze si intrecciano con leggerezza, creando un percorso di intrattenimento sobrio e coinvolgente.

Quando Stefano De Martino sale sul palco, non si limita a ballare: racconta, sorride, ironizza e sorprende. L'ex ballerino di Amici si mette a nudo, tra aneddoti inediti e curiosità che fanno sorridere e, allo stesso tempo, emozionano. Dalla sua infanzia a Torre Annunziata fino ai riflettori della tv nazionale, il percorso di De Martino è una storia di talento, sacrifici e ironia, raccontata con leggerezza ma senza filtri. Il nuovo show, Meglio stasera! Quasi one man show, disponibile su RaiPlay, raccoglie il meglio dello spettacolo teatrale che ha conquistato sold out in tutta Italia, tra numeri di danza, musica dal vivo e monologhi brillanti.

