Analisi delle prestazioni di Juventus e Napoli nel confronto recente, con focus su Kelly, definito il Thuram della difesa, e Cambiaso, che ha mostrato alcune difficoltà. In questo articolo troverai le pagelle dettagliate e le contropagelle, accompagnate da un video esplicativo. Una valutazione obiettiva per comprendere meglio l’andamento delle due squadre e dei singoli protagonisti.

Pagelle Juve Napoli (e contropagelle): Kelly è il Thuram della difesa, Cambiaso sotto standard. Il commento alle prestazioni dei bianconeri. L’ultima puntata di “Ma che partita hai visto?” ha offerto un’analisi profonda del post-partita di Juventus Napoli, con la rubrica “Spagelljamo” condotta da Paolo Rossi e Chiara Aleati. Il dibattito si è concentrato sui voti assegnati ai protagonisti del match, evidenziando due parabole diametralmente opposte all’interno della difesa di Luciano Spalletti. Kelly convince, Cambiaso preoccupa. Il focus principale ha riguardato la crescita esponenziale di Lloyd Kelly. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Napoli (e contropagelle): Kelly è il Thuram della difesa, Cambiaso sotto standard – VIDEO

Leggi anche: Pagelle Pisa Juve (e contropagelle): Zhegrova cambia la partita, Cambiaso delude ancora – VIDEO

Pagelle Juve Cremonese (e contropagelle): la mano di Spalletti, un Thuram ritrovato – VIDEOAnalisi e valutazioni sulla partita tra Juventus e Cremonese, con focus sulla gestione di Spalletti e sulle prestazioni di Thuram.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Le PAGELLE di Juve Napoli (e contropagelle): KELLY è il THURAM della difesa, CAMBIASO sotto standard

Argomenti discussi: Juventus-Napoli 3-0, le pagelle della partita di Serie A; Juve-Napoli, le pagelle: Locatelli, serata da Oscar: 8. Notte fonda per Juan Jesus, 4; Juventus-Napoli 3-0, pagelle: Jonathan David segna ancora, male Spinazzola; Juventus-Napoli, le pagelle dei bianconeri: Yildiz classe del vero dieci, Conceiçao a mille all’ora.

Pagelle Juventus-Napoli 3-0: David, Yildiz e Kostic per il trionfo bianconero. Sprazzi di Vergara e poco altroSerie A, Juventus-Napoli 3-0 i top e flop e le pagelle del match: David, Yildiz e Kostic calano il tris. Gli azzurri pagano l'emergenza ma scoprono Vergara. sport.virgilio.it

Pagelle Juventus-Napoli 3-0: David e Yildiz trascinano i bianconeriJuventus-Napoli 3-0: David e Yildiz trascinano i bianconeri, su il Giornale le pagelle. La Juventus travolge il Napoli e risale in classifica Serie A, portandosi a un solo punto ... tuttojuve.com

#Juventus-#Napoli, le pagelle dei giocatori azzurri. Brutta prestazione dei partenopei. - facebook.com facebook

Pagelle di Juve-Napoli: Thuram cavallo pazzo (7), frittata di Juan Jesus (5) x.com