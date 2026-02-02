Lettura ad alta voce come cura già in gravidanza Ostetriche | Il feto sente ciò che accade all’esterno entro il terzo trimestre

La lettura ad alta voce può aiutare anche in gravidanza. Le ostetriche spiegano che già dal terzo trimestre il feto ascolta e percepisce ciò che succede all’esterno. Per il primo mercoledì di febbraio si celebra il World Read Aloud Day, una giornata dedicata a questa pratica semplice ma potente, che può favorire il benessere dei bambini nei loro primi mille giorni di vita.

Il World Read Aloud Day si celebra il 4 febbraio, primo mercoledì del mese. La Giornata mondiale della lettura ad alta voce promuove un gesto semplice che può trasformarsi in un atto di cura nei primi mille giorni di vita. Cristina Panizza, consigliera della Federazione nazionale degli Ordini della professione ostetrica (Fnopo), sottolinea l’importanza di questa pratica anche in ambito sanitario. “La Giornata mondiale della lettura ad alta voce ha come obiettivo principale quello di promuovere l’importanza della lettura ad alta voce, soprattutto come attività familiare“, spiega Panizza. L’esperta aggiunge che questa pratica risulta fondamentale in ambito sanitario perché aiuta a migliorare le capacità cognitive ed emotive dei bambini già dal grembo materno.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Lunedì 5 gennaio alle ore 11, presso la Collezione Archeologica Faldetta a Brindisi, si terrà “Storie dell’Olimpo”, un appuntamento dedicato alla lettura ad alta voce per bambini dai 6 ai 9 anni.

