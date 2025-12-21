Partito titolare nella gara contro la Juventus, Paulo Dybala non è riuscito a trovare il primo gol contro la sua ex squadra. Vista la stagione complicata della Joya, continuano a rincorrersi diverse voci sul suo futuro, con più di una possibilità che al termine dell’annata possa esserci la parola fine sull’avventura con la Roma. Ad alimentare queste indiscrezioni non è solo l’interesse del Boca Juniors, ma anche le parole di Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini, moglie dell’argentino. La suocera del numero 21 giallorosso ha parlato a Otro Dia Perdido, dove si è così espressa su come stia vivendo nell’ultimo periodo sua figlia: “ È Oriana quella che sta rompendo le p***e, vuole andarsene da Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La mamma di Oriana Sabatini: “Si sente sola, vuole andare via da Roma”

Leggi anche: Grande Fratello, Giulia Soponariu si sente male nella notte: "Vuole andare via"

Leggi anche: Pronostici di oggi 2 novembre: la Roma a San Siro per andare in testa da sola, l’Inter al Bentegodi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Anche la suocera allontana Dybala dalla Roma: Oriana rompe le palle per andare via; Quando lo spoiler arriva dalla suocera: svelato quando Paulo Dybala dirà addio alla Roma; Dybala-Boca, parla la madre di Oriana: Vuole andarsene da Roma.

Dybala sempre più lontano dalla Roma. La suocera: «Mia figlia Oriana vuole andarsene» - Si sente molto sola a Roma» ... msn.com