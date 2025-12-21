La mamma di Oriana Sabatini | Si sente sola vuole andare via da Roma
Partito titolare nella gara contro la Juventus, Paulo Dybala non è riuscito a trovare il primo gol contro la sua ex squadra. Vista la stagione complicata della Joya, continuano a rincorrersi diverse voci sul suo futuro, con più di una possibilità che al termine dell’annata possa esserci la parola fine sull’avventura con la Roma. Ad alimentare queste indiscrezioni non è solo l’interesse del Boca Juniors, ma anche le parole di Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini, moglie dell’argentino. La suocera del numero 21 giallorosso ha parlato a Otro Dia Perdido, dove si è così espressa su come stia vivendo nell’ultimo periodo sua figlia: “ È Oriana quella che sta rompendo le p***e, vuole andarsene da Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
