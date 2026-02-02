Orari ridotti per Amts in occasione delle festività agatine cambiamenti in vigore dal 1° aprile

Da aprile, i trasporti pubblici a Catania cambiano orario. Per le festività agatine, gli orari di Amts saranno ridotti e alcuni percorsi modificati. La novità entrerà in vigore dal 1° aprile, ma già dal 3 febbraio 2026 si prevedono variazioni più sostanziali, in coincidenza con i festeggiamenti. La città si prepara a un periodo di adattamenti per permettere alle persone di partecipare alle celebrazioni.

A partire dal 3 febbraio 2026, il servizio Amts di Catania subirà significative variazioni negli orari e nei percorsi delle linee urbane, in concomitanza con i festeggiamenti agatini. La decisione, presa dal Comune di Catania per ragioni di sicurezza, prevede la chiusura temporanea del capolinea di piazza Borsellino per tutta la mattinata dei giorni 3, 4, 5 e 6 febbraio. L’accesso al nodo centrale sarà interrotto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in considerazione del grande afflusso di persone previsto durante le celebrazioni dedicate a Sant’Agata. Le linee 702, 726 e 744, che normalmente terminano in piazza Borsellino, dovranno modificare il proprio percorso e spostare il capolinea in piazza Santa Maria di Gesù. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante le festività agatine, i cittadini di Catania devono fare i conti con le variazioni degli orari e dei percorsi degli autobus Amts.

