Ora serve il centrodestra | Cedro contro gli 11 anni di Amministrazione a guida Pd

La coordinatrice di Fratelli d'Italia a Reggio Calabria, Ersila Cedro, mette in dubbio gli ultimi 11 anni di governo del centrosinistra. Secondo lei, la città ha bisogno di un cambio di rotta e di un centrodestra che prenda in mano le redini. Cedro critica la gestione passata, definendola inefficiente, e invita a un nuovo inizio politico per risollevare la città.

In vista delle comunali della prossima primavera, la coordinatrice metropolitana di Fratelli d'Italia attacca duramente la gestione comunale del centrosinistra e invita i reggino a cambiare La coordinatrice Città metropolitana di Fratelli d'Italia Reggio Calabria Ersila Cedro, denuncia più di un decennio di cattiva amministrazione della città da parte di un centrosinistra "inefficiente". "La sinistra - si legge in una nota - ci prova ancora una volta, ma i reggini non cadranno nella trappola. Un ritornello che conosciamo bene, sempre uguale e immutabile negli anni: dopo ogni disastro politico e amministrativo, la sinistra cambia segretario, capo banda o capo corrente e cerca di far dimenticare i disastri compiuti, i fallimenti, gli scandali e le inefficienze, cominciando a parlare di nuovo percorso, presa di distanze e cambiamento.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il Napoli ottiene un pareggio per 1-1 a Copenaghen, giocando in dieci uomini.

A cinque giorni dall’annuncio della riconsegna delle deleghe all’urbanistica, il Partito Democratico sollecita trasparenza dall’amministrazione.

