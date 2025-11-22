Omicidio a Brindisi anziano ucciso in casa | fermato il figlio

Omicidio a Brindisi, un anziano è stato trovato morto nella sua abitazione nel quartiere  Sant’Elia, ucciso con diverse  coltellate. Secondo le prime ricostruzioni, il principale sospettato sarebbe il figlio, già accompagnato dai carabinieri in caserma per essere ascoltato. Omicidio a Brindisi, la ricostruzione dei fatti. Il delitto è avvenuto in una villetta di  via Dei Sarti, dove l’uomo viveva con la famiglia. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni parenti presenti al momento dell’aggressione. Stando alle prime informazioni raccolte dagli investigatori, il figlio della vittima soffrirebbe di  problemi psichici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

