Oltre il tabù al via il ciclo di incontri che affronta il tema del fine vita

Questa sera parte un ciclo di incontri dedicati al tema del fine vita. Gli eventi vogliono aprire un dialogo più diretto e senza tabù su come affrontare l’ultimo tratto, accompagnando le persone e le famiglie in modo più consapevole. Gli organizzatori sperano di sfatare i pregiudizi e di offrire spunti concreti per affrontare questa fase difficile.

Un ciclo di appuntamenti per esplorare, oltre il tabù, la profondità dell'accompagnamento nell'ultima fase della vita e il suo passaggio. In un'epoca che corre veloce, che tende a nascondere la morte, si fa urgente riappropriarsi di una consapevolezza profonda. Nasce da questa esigenza il ciclo di incontri "Il senso della vita", dedicato alla memoria di Carlo Ronconi, recentemente scomparso, amico e punto di riferimento per la comunità locale di Martorano- Il progetto, promosso da Eventum Liber e dal Gruppo Nöstoi di Cesena, organizza una serie di incontri aperti a tutti, con l'obiettivo di affrontare il tema del fine vita in ogni suo aspetto.

