Olimpiadi Milano-Cortina | al via dall’8 febbraio

Da gbt-magazine.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Olimpiadi Milano-Cortina inizieranno l’8 febbraio. La macchina organizzativa si muove da tempo, e ora tutto è pronto per l’apertura. Gli atleti si preparano, le strutture sono pronte e il conto alla rovescia è ormai agli ultimi giorni. La città si anima di eventi e iniziative, mentre gli appassionati si preparano a vivere uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno.

Olimpiadi Milano-Cortina iniziano l’8 febbraio: perché è il momento giusto per cominciare a parlarne. Le Olimpiadi Milano-Cortina iniziano l’8 febbraio, ma l’attesa è già diventata un fenomeno culturale, economico e sociale che merita di essere raccontato adesso. Non si tratta solo di un appuntamento sportivo: è un progetto che ridisegna territori, infrastrutture, immaginari collettivi e soprattutto il modo in cui l’Italia si presenta al mondo. Milano e Cortina stanno vivendo mesi di trasformazione intensa, tra cantieri, innovazioni tecnologiche, nuove visioni di sostenibilità e un crescente coinvolgimento delle comunità locali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, portando in Italia eventi sportivi di livello internazionale.

Manca pochissimo al via delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ecco le star che parteciperanno alla cerimonia di apertura il 6 febbraio

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono ormai alle porte.

