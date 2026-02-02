Olimpiadi 2026 Santanchè | Ma chi tifa contro i Giochi non è italiano?

La ministra Santanchè difende le Olimpiadi 2026, ribadendo che sono un’opportunità per coinvolgere tutta Italia. “Sono le prime Olimpiadi diffuse, con due regioni e due province autonome”, ha detto, sottolineando che chi tifa contro i Giochi non è italiano. La ministra ha spiegato che l’obiettivo è unire il Paese e far partecipare più territori possibili.

“Iniziano le Olimpiadi, le Olimpiadi diffuse, io vorrei che fosse ben chiaro a tutti voi che è la prima volta che facciamo delle Olimpiadi diffuse, due regioni, due province autonome, proprio perché vogliamo che ci sia tutta l’Italia. Un evento eccezionale, sono certa che faremo un’ottima figura al di là delle manifestazioni” di protesta “perché non so se sono italiani questi o cos’è che vogliono”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanché parlando a margine del convegno “Attrattiva italiana e grandi eventi”, alla Fondazione Feltrinelli di Milano. “Avremo l’Italia al centro del mondo, avremo capi di stato di governo, abbiamo tutte le squadre del mondo che parteciperanno in paesaggi, in strutture, in città, in paesi di montagna meravigliosi – ha proseguito il ministro – Oggi perché bisogna tifare contro le Olimpiadi? Ma chi tifa contro ha un’altra nazionalità? Siamo tutti italiani, abbiamo tutta la maglia della nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

