Le recenti dichiarazioni di Guido Crosetto, in cui afferma di non comprendere chi tifa per Putin, evidenziano la posizione critica del governo italiano nei confronti della Russia. Queste parole sottolineano la forte alleanza dell’Italia con l’Occidente e la sua adesione alle politiche internazionali degli Stati Uniti. Un commento che invita a riflettere sul ruolo dell’Italia nel contesto geopolitico e sulla sua autonomia diplomatica.

Le ultime su reali dichiarazioni di Guido Crosetto meritano di essere commentate criticamente "Non capisco chi tifa per Putin". Così ha sentenziato Guido Crosetto, esponente di spicco del giullaresco governo della destra bluette neoliberale e filobancaria, finoatlantista e filoucraina.

