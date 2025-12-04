Olimpiadi 2026 iniziato il viaggio della Fiamma Olimpica verso Roma

La Fiamma Olimpica è stata ufficialmente consegnata ad Atene al Comitato organizzatore Milano-Cortina 2026 questa mattina intorno alle 11 e proseguirà ora il suo viaggio verso l'Italia fino alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di venerdì 6 febbraio. La fiaccola arriverà a Roma questo pomeriggio e sarà poi portata al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Olimpiadi 2026, iniziato il viaggio della Fiamma Olimpica verso Roma

«IO E MIO FRATELLO ABBIAMO INIZIATO A GIOCARE A 3 ANNI A L'AGORÀ» Manca sempre meno e Davide Fadani, il portiere della nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha parlato a Mi-Tomorrow in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, Pippo Inzaghi tedoforo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - Il 26 novembre, da Olimpia, in Grecia, è iniziato il grande viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. livesicilia.it scrive

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il percorso della fiamma olimpica e chi sono i tedofori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, il percorso della fiamma olimpica e chi sono i tedofori ... Da tg24.sky.it

Filippo Inzaghi, tedoforo di Milano Cortina 2026: "La Fiamma Olimpica rappresenta ciò che lo sport dovrebbe essere" - Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 vedrà protagonista l'ex attaccante del Milan e della nazionale italiana, oggi allenatore del Palermo, che racconta a Olympics. Riporta olympics.com

Milano Cortina 2026: Paltrinieri primo tedoforo della fiaccola olimpica. Ci sarà anche Polonara - Il viaggio della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026, sabato 6 dicembre, partirá dalle mani di un tedoforo di eccezione: Gregorio Paltrinieri. Scrive oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, accesa la fiamma olimpica a Olimpia - Nel villaggio di Olimpia si è svolta la cerimonia dell'accensione della Fiamma al chiuso, a causa del maltempo, ovvero nella cornice del Museo archeologico, senza la presenza del pubblico. Da tg24.sky.it

Olimpiadi 2026, fiamma olimpica Milano Cortina da Mattarella al Quirinale: date - Il fuoco, simbolo dei Giochi, prima di intraprendere il suo viaggio lungo tutta l'Italia, sarà accolto dal presidente della ... Scrive sport.sky.it