Il sito del Calcit completamente rinnovato

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Il sito www.calcitarezzo.it completamente rinnovato. Intervento grafico e strutturale non per "cambiare", ma per valorizzare meglio ciò che già esiste: l'impegno quotidiano dei volontari, la trasparenza delle attività, il rapporto costante con i cittadini, le aziende e le istituzioni che sostengono il Calcit fin dal 1978! «Grazie ad Alberto Santini, da sempre vicino al Calcit, professionista della Click end Fly e che da circa venti anni cura il nostro sito a titolo di "regalo" dandoci supporto in modo concreto dal punto di vista digitale; durante questo periodo le modalità di comunicazione sono cambiate profondamente ma in questo caso rimanendo invariato il valore umano che sta dietro ad ogni iniziativa del Calcit.

