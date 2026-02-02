Nuovo polo per l’atletica chiusa la gara per la progettazione dell’impianto | arrivate 11 domande

Sono arrivate 11 domande per il nuovo polo di atletica a Venezia. La gara europea per affidare i lavori ha chiuso i termini venerdì scorso e ora si attendono le valutazioni. Le offerte sono tutte arrivate entro la scadenza prevista e riguardano la progettazione dell’impianto, sia per la fattibilità tecnica ed economica sia per la parte esecutiva. La prossima fase sarà quella di analizzare le proposte e scegliere il team che realizzerà il progetto.

Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro, sostenuto da risorse comunali, con l'obiettivo di essere pronti per l'avvio dei lavori per il 2027 Sono undici le offerte presentate entro la scadenza di venerdì, 30 gennaio, nell'ambito della gara europea indetta per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e alla progettazione esecutiva del nuovo impianto comunale di atletica leggera della città. A partecipare al concorso sono diversi raggruppamenti di imprese altamente qualificate, sia locali che nazionali, a conferma dell'interesse verso un'importante opera pubblica che si propone di diventare il nuovo polo di riferimento cittadino per le discipline dell'atletica, andando al contempo a potenziare la dotazione di servizi sportivi nella zona di Rimini sud.

