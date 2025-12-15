Nuovo polo per l' atletica Rimini ci crede | pubblicati gli atti della gara europea per il progetto

Rimini punta su un nuovo polo per l'atletica, con un investimento dedicato allo sviluppo di un impianto moderno in via Melucci, a Bellariva. È stato pubblicato il bando di gara europea, con scadenza il 15 gennaio, per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione, che prevedono studi di fattibilità e progettazioni esecutive.

È fissata al 15 gennaio la scadenza della gara europea per l'affidamento i servizi tecnici di architettura e ingegneria per progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva del nuovo impianto di atletica leggera che sarà realizzato in via Melucci, a Bellariva.

