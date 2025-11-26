Torino come sarà il nuovo ospedale | 503 posti letto 8 sale operatorie e sostenibilità al centro
La presentazione ufficiale del progetto del nuovo ospedale di Torino Nord arriva dopo la conclusione positiva della conferenza dei servizi e il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Un passaggio che non rappresenta soltanto un avanzamento tecnico, ma anche un segnale forte sul piano politico e sanitario. A illustrare i dettagli dell’intervento, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
Torino ha celebrato ieri un nuovo capitolo della sua storia automobilistica: la Fiat 500 Hybrid è arrivata in città e la produzione è già partita nello storico stabilimento di Mirafiori. Entro la fine dell’anno saranno prodotte oltre 6.000 vetture e, per sostenere lo svilu - facebook.com Vai su Facebook
A Torino nasce il mAFF – mater Audiovisual Film Festival, nuovo spazio dedicato al cinema d’autore e alle arti audiovisive. 21–23 novembre 2025 La prima edizione è dedicata al tema della madre, raccontata attraverso cortometraggi 2020–2025. eventi.c Vai su X
Passi in avanti per l'ospedale di Torino nord, taglio nel nastro nel 2031: "Chiamiamolo nuovo Maria Vittoria" - Passo in avanti per il nuovo ospedale di Torino nord, che sorgerà nell'area dei giostrai alla Pellerina: la Conferenza dei Servizi ha dato il via libera al progetto. Scrive torinoggi.it
Torino Nord cambia volto: presentato il progetto del nuovo ospedale da 503 posti letto. Apertura entro il 2031 - Torino ridisegna la propria geografia sanitaria e lo fa con un progetto che segnerà in modo definitivo l’assistenza ospedaliera della parte nord della città. Da giornalelavoce.it
Il nuovo ospedale di Torino Nord sarà operativo per il 2031 - Nel 2031 Torino dovrebbe avere il nuovo ospedale della zona Nord, che sostituirà gli attuali Maria Vittoria e Amedeo di Savoia. Riporta msn.com