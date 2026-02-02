Nuoto Carlos D’Ambrosio e Alessandro Ragaini in evidenza nell’Euro Meet in Lussemburgo

Carlos D’Ambrosio e Alessandro Ragaini si sono fatti notare all’Euro Meet in Lussemburgo. I due nuotatori italiani hanno conquistato buoni piazzamenti e dimostrato di essere in forma, mentre si preparano a una stagione più leggera rispetto alle precedenti. La competizione ha offerto loro l’occasione di testare la condizione e raccogliere punti utili per il resto dell’anno.

È un periodo di allenamenti e gare per gli atleti di alto livello della vasca, in una stagione che si preannuncia complessivamente più "tranquilla" rispetto alle precedenti, quando era necessario gestire con particolare attenzione il calendario per evitare un'eccessiva saturazione di impegni. Nel 2026 l'appuntamento clou saranno i Campionati Europei di Parigi in vasca lunga, e la programmazione potrà quindi essere orientata di conseguenza. In quest'ottica, nello scorso fine settimana si è svolto in Lussemburgo un meeting di buon rilievo: l'Euro Meet, manifestazione che spesso ha rappresentato un palcoscenico importante per i grandi nomi del nuoto internazionale.

