LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | attesa per Carlos D’Ambrosio
Segui in tempo reale i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025, con aggiornamenti e risultati live. Tra le protagoniste, Silvia Di Pietro si prepara a scendere in vasca per la serie veloce dei 50 farfalla, mentre l’attesa cresce per le performance di Carlos D’Ambrosio. Rimani con noi per tutte le emozioni della competizione.
C'è Silvia Di Pietro al via della serie veloce dei 50 farfalla. Queste le protagoniste: 1 ITA MIARI FULCIS Alessandra Team Veneto asd 2001 26.35* 2 ITA PIGNATIELLO Rita Maria Circolo Canottieri Aniene 2002 26.14* 3 ITA SCOTTO DI CARLO Viola Napoli Nuoto ssd 2003 25.71* 4 ITA DI PIETRO Silvia Centro Sp.vo Carabinieri – Circolo Canottieri Aniene 1993 25.04* 5 ITA CAPRETTA Elena GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene 2002 25.62 6 ITA COCCONCELLI Costanza Fiamme Gialle – Nuoto – Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO 2002 25.92* 7 ITA AMBLER Agata Maria Team Veneto asd 2001 26.
