Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia primo giorno
Iniziamo oggi la Novena che ci conduce a una delle più importanti ricorrenze Mariane che la Chiesa festeggia l’8 dicembre: la Solennità della sua Immacolata Concezione. Maria Santissima fu preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento, per essere perfetta dimora del Figlio di Dio. Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato ufficialmente l’8 Dicembre del 1854. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Novena dell'Immacolata Concezione Carissimi, dal 29 novembre, ogni giorno, al termine delle SS. Messe ci ritroveremo insieme in preghiera per la Novena dell'Immacolata Concezione. Gli orari delle celebrazioni sono: FERIALE: Messa delle 8.00 e de