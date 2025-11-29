Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia primo giorno

29 nov 2025

Iniziamo oggi la Novena che ci conduce a una delle più importanti ricorrenze Mariane che la Chiesa festeggia l’8 dicembre: la Solennità della sua Immacolata Concezione.   Maria Santissima fu preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento, per essere perfetta dimora del Figlio di Dio. Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato ufficialmente l’8 Dicembre del 1854. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

novena all8217immacolata concezione per chiedere una grazia primo giorno

© Lalucedimaria.it - Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, primo giorno

