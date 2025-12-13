Notre Dame de Paris torna in scena nei teatri a quasi 25 anni dalla prima volta Riccardo Cocciante | Questo spettacolo è un miracolo Resiste ai tempi parlando di diversità
Notre Dame de Paris torna sui palcoscenici italiani dopo quasi 25 anni, con una nuova tournée che partirà nel 2026. Riccardo Cocciante sottolinea il valore duraturo dello spettacolo, che affronta il tema della diversità. La presentazione ufficiale si è tenuta a Palazzo Serbelloni, annunciando i dettagli della tournée, che si svolgerà tra febbraio e marzo agli Arcimboldi di Milano.
“La diversità, l’immigrazione, i clandestini. Notre Dame de Paris specchio di chi si sente escluso dalla società”: Riccardo Cocciante sui 25 anni dell’opera popolare - Il compositore riflette sui temi sociali dell'opera popolare che dal 2026 tornerà nei teatri italiani con 120mila biglietti già venduti ... ilfattoquotidiano.it
LE NEWS DI CIAK SABAUDIA "IL NOTRE DAME DE PARIS A SABAUDIA" Prime date per l' Arena del Mare Bcc Roma di Sabaudia 2026: il 12, 13 e 14 Agosto arriverà il NOTRE DAME DE PARIS????? Lo spettacolo, tratto dall' omonimo romanzo di Victor Hugo - facebook.com facebook
