Lo sport ferrarese è in lutto è morto a 39 anni l' ex capitano della Spal

La città di Ferrara piange Nicolas Giani, ex capitano della Spal, scomparso a soli 39 anni. L’ex calciatore si è spento lunedì a Desenzano del Garda, dopo aver combattuto contro una malattia. La notizia ha colpito tutti, amici e tifosi, che ricordano con affetto il suo impegno e la passione per il calcio.

E’ morto Nicolas Giani. L’ex giocatore della Spal si è spento lunedì 2 febbraio all’età di 39 anni a Desenzano del Garda, dopo una malattia. La notizia ha scosso profondamente l’ambiente biancazzurro, dato che Giani è stato una delle bandiere della trionfale cavalcata che dal 2014 al 2017 ha portato la squadra di Ferrara dalla Seconda Divisione della Lega Pro fino alla massima categoria, la Serie A. Il suo nome resterà per sempre scolpito nella storia estense, grazia ai trionfi in Lega Pro (2015-2016) e Serie B (2016-2017). Nato a Como il 13 marzo 1986, ha calcato i campi di tutta Italia giocando da difensore nella Cremonese, Pro Patria, Vicenza, Perugia, Spal, Spezia, Feralpisalò, Desenzano Calvinia: inoltre, ha indossato anche la maglia azzurra nelle giovanili Under18 e Under19 tra il 2004 e il 2005.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

