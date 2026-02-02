New York Mamdani risparmia sull’IA per sanare il bilancio

L’amministrazione di Zohran Mamdani a New York ha deciso di tagliare i costi legati all’intelligenza artificiale per risanare il bilancio. La città si trova a dover coprire un buco di 12 miliardi di dollari e il sindaco ha definito le finanze passate come un “calice avvelenato”. Ora, si guarda a come risparmiare senza grandi investimenti in tecnologia.

(Adnkronos) – L'amministrazione guidata da Zohran Mamdani ha avviato una profonda revisione contabile per far fronte a un buco di bilancio da 12 miliardi di dollari, definendo l'eredità finanziaria della gestione precedente come un "calice avvelenato". Tra i primi tagli identificati figura il chatbot basato sull'intelligenza artificiale lanciato da Eric Adams nell'autunno del 2023, uno strumento nato con l'ambizione di guidare le imprese tra le complesse normative cittadine ma rivelatosi presto un inciampo burocratico e legale. La decisione di dismettere il software segue le numerose segnalazioni relative all'inaffidabilità delle risposte fornite agli utenti.

